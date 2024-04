Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr Bayer Leverkusen is Meister

Dat hett dat in’e Football-Bunnsliga bet nu noch nie nich geven: Bayer Leverkusen is Düütsche Meister. Dat Team hett Werder Bremen an’n Avend mit fief to null na Bett henschickt un liggt nu sössteihn Punkten vör Bayern München un den VfB Stuttgart op’n Eersten Platz un is dor vun jüm ok nich mehr wegtokriegen.

