Stand: 13.04.2024 09:30 Uhr Vun Iran-Reisen warrt afraadt

Düütschland wohrschaut offiziell vör Reisen na den Iran, un dat geiht vun't Utwärtige Amt ut. Un denn sünd ok noch all de Düütschen, de in'n Iran sünd, opropen, dat Land to verlaten. Dor achter stickt de anspannte Laag twüschen den Iran un Israel. Un dorto hett nu ok US-Präsident Joe Biden wat seggt: Na sien Menen mutt mit en iraanschen Militärslag gegen Israel rekent warrn. Dorüm schickt de USA nu ok mehr Suldaten na disse Region hen.

