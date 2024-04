Stand: 13.04.2024 09:30 Uhr Arme Rentners op Tafeln anwiest

Hinz und Kunzt warrt weniger verköfft, un de Tafeln hebbt jümmer mehr Toloop - in de Hauptsaak vun öllere Lüüd. De Baas vun de düütschen Tafeln, Andreas Steppuhn, hett to de Neue Osnabrücker Zeitung seggt, middewiel weer al een Viertel vun de Tafel-Kundschop in't Rentenöller. Un dat wörr ünner annern an de hogen Wahnungs-Meden liggen un an de düre Energie.

