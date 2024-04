Stand: 13.04.2024 09:30 Uhr Sport vun'n Fredag

In de Football-Bunnsliga hett Union Berlin in Augsburg dat Nasehn hat un en 0 to 2 insteken müsst. Beter lopen is dat för dat annere Berliner Team: De Hertha hett in de Twete Liga Rostock mit en 4 to 0 na Huus schickt, man de Schangsen för en Opstieg sünd blots noch bannig lüüt. Un denn hett noch Fürth gegen Kaiserslautern mit 2 to 1 wunnen. In de Handball-Bunnsliga, dor hebbt güstern de Fans in de Barcleys Arena fiert. De HSV Hamborg hett gegen den Rekordmeester THW Kiel en 28 to 28 tostannen kregen.

