Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr Wokeen betahlt?

Neddersassen seggt Ne. Dat Land will keen Geld an Hamborg betahlen, wenn Lüüd vun dor hier bi uns in’e Stadt in’t Krankenhuus liggen doot. Hamborgs Sundheitssenatersch Melanie Schlotzhauer verlangt en finanzjellen Utgliek vun Sleswig-Holsteen un Neddersassen för de Lüüd, de sik in Hamborg behanneln laat, aver vun butenwarts kaamt. Dat Sundheitsministerium in Hannober seggt, dat en Krankenhuus-Maut nich de richtige Weg ween kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch