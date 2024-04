Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr 66.000 Ünnerschriften in 3 Weken

Siet teihn Johr is dat nu wedder dat eerste Volksbegehren in Hamborg. De Volksinitiativ „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ (Sluss mit Genderspraak in Verwalten un Billen) de hett den Senaat den Andrag dorför nu op’n Disch leggt. Se will de Gendersteerns oder Doppelpunkten in’e Spraak in amtliche Schrieven verbeden. Düsse dröövt bruukt warrn, sünd aver nich vörschreven. För de neegste Etapp in düsse Saak, wat denn en Volksentscheed is, dor mööt nu binnen vun dree Weken 66.000 Ünnerschriften tohoopkamen.

