Sekerheit op'n Lokstedter Steendamm

Woans de Lokstedter Steendamm sekerer warrn kunn: Dat verhannelt de Aforndten ut de Bezirksversammeln Eimsbüttel al lang. Denn op de Hauptstraat föhrt veel Verkehr un ok veele Schölers vun't Gymnasium Corveystraat sünd dor ünnerwegens. Se secht, se harrn an de Straat jümmer wedder böös wat belevt, man ok Vörslääg maakt, woans de Straat för se weniger riskant warrn kunn: to'n Bispeel Fahrradstraten un ok Eenbahnstraten. Nu mutt sik dat Bezirksamt dormit uteenannersetten, woans de Ideen ümsett warrn köönt.

