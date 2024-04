Stand: 10.04.2024 09:30 Uhr Ramadan vörbi

De Ramadan is vörbi: De musliemsch Fastenmaand is güstern Avend to End gahn. Vundaag warrt denn mit Sünnenopgang veele Moscheen vull ween un in veele Gemeenen geiht dat Zuckerfest los, op dat sik de Lüüd al dooglang vörbereit. In Hamborg köönt Moslems vundaag Urlaub maken un jümehr Kinner mööt nich na School.

