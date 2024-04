Stand: 10.04.2024 09:30 Uhr FC Bayern: Remis gegen Arsenal

De FC Bayern hett güstern twee-twee bi Arsenal London speelt un kann doch tofreed ween. Denn in de Football-Champions-League hefft de Münchner nu jümmer noch en gode Chance op dat Halffinaal. Wunnen hefft de düütschen Froenslüüd. Dat Nationalteam kunn sik an'n Avend in de EM-Quali gegen Island dörsetten: mit drei to een.

