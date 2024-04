Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr Union över Kriminalität in Düütschland

Dat gifft jümmer mehr Straafdaten in Düütschland. Un masse Tatverdächtige hebbt keen düütschen Pass. Wo sall een mit düsse Daten ut de Kriminaalstatistik ümgahn? De Binnenminister vun Sassen Armin Schuster vun de CDU verlangt en Bövergrenz för Minschen, de flücht sünd. Dat hett he den „Tagesspiegel“ seggt. He meen, de Tallen wöörn wiesen, wo swoor dat is, de Lüüd goot to integreren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch