Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr Football

Bi’n Football hett Rostock in de Twete Liga güstern Wiesbaden mit 3 to 1 na Huus schickt. Paderborn hett vun Hertha BSC mit 2 to 3 een op de Mütz kregen. Vundaag sünd denn de beiden Hamborger Verenen an de Tour: De HSV hett Kaiserslautern to Gast, St. Pauli speelt in Karlsruh.

