Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr Ünnersöken vun de Corona-Politik

De Corona-Politik schull man mal ünner de Luup nahmen warrn - dat verlangt siet Dagen vele Spitzenpolitikers. Ok de düütsche Justizminister Marco Buschmann will dat so hebben. De FDP-Politiker sä to de Funke-Medien, all Lüüd, de bi de Pandemie-Regeln mitmaakt harrn, de weern dat de Börgerinnen un Börgers schüllig. Buschmann geiht aver dorvun ut, dat domaals in beste Afsicht entscheedt worrn is.

