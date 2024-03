Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr LBS-Immobilienatlas

Immobilien in'n Grootruum Hamborg sünd düütlich billiger worrn. Man för veele Minschen sünd se woll jümmer noch nicht to betahlen – ok in't Ümland. So steiht dat in ne'n LBS-Immobilienatlas för't verleden Johr. Dat leeg doran, dat de Tinsen so stegen sünd. Man de LBS schrifft ok, dat de Tinsen wedder fallen schullen un denn weer Köpen ok wedder lichter.

