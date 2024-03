Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr Tarifverdrag för Lufthansa-Personal

Ok in'n Arbeitskamp bi de Lufthansa is man sik nu enig worrn. Dor geev dat jo Drapens to'n Slichten – mit dat Personal, dat op de Eer blifft. Dat Ünnernehmen un de Warkschop Verdi hefft sik op de Grundlaag vun en ne'n Tarifverdrag för de bummelig 25.000 Mitarbeiders enigt. Vundaag wüllt se Details in de Saak bekannt geven. De Striet mit dat Boordpersonal un de Piloten bi de Lufthansa-Dochter Discover is man noch nich dörch.

