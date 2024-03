Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr Anti-Mobbing-Programm ut Hamborg

Dat Hamborger Anti-Mobbing-Programm an Scholen is so goot lopen, dat dat nu in heel Düütschland insett warrt. Ünner't Motto: "Gemeinsam Klasse sein" lehrt Kinner, wat Mobbing is un wat man dorgegen maken kann. Schoolmeesters arbeit tosamen mit jümehr Klassen an Regeln för mehr Respekt. Ok Rullenspeel warrt maakt un över Cybermobbing opklaart. In en Ümfraag vun de Techniker Krankenkass is rutkamen, dat üm un bi jeed süsst Schoolkind mobbt warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch