Stand: 28.03.2024 09:30 Uhr Hamborg Towers winnt

So hooch hefft Hamborgs Basketballers in de Bunnsliga in düsse Saison noch nich wunnen: De Hamborg Towers kunnen sik an'n Avend mit 107 to 76 gegen Weißenfels dörsetten. De Towers staht nu op Rang negen in de Tabell.

