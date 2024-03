Stand: 21.03.2024 09:30 Uhr Ünnerricht för Flüchtlingen

An Hamborgs Scholen lehrt opstünns goot 3.400 Kinner, de flücht sünd. Nu wull de Fachfro för School vun de Linke, Sabine Boeddinghaus weten, woveel Ünnerricht in de Klassen utfallen deit, un woans dat mit dat Vertreden utsüht. Man Senaat un Schoolbehöörd kunnen dor nix to seggen. So nipp un nau kann de Software nich afbillen, wo veel Ünnerricht utfallt. Un bi 25.000 Lehrkräft weer dat to opwännig, dat uttoweerten.

