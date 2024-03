Stand: 21.03.2024 09:30 Uhr Stütt un Stöön för KZ-Gedenksteed Neegamm

De KZ-Gedenksteed Neegamm schall 12 Millionen Euro bavento kriegen. De Toschuss kümmt vun den Bund un vun de Stadt Hamborg. Mit dat Geld wüllt se de Duerutstellens överarbeiden un en ne’e Utstellen planen. Ok jüngere Minschen schüllt en Togang to de Geschicht vun den Oort kriegen. In de NS-Tiet seten in’t KZ Neegamm mehr as 100.000 Minschen in Haft.

