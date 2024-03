Stand: 19.03.2024 10:15 Uhr Wterstoff

Waterstoff in de Ort vun gröne Ammoniak: Sowat bruukt Düütschland, heet dat, üm för’t Klima keen Schaden mehr to maken. Düsse Waterstoff schall in Tokunft mit’t Schipp vun Kanada na Hamborg bröcht warden. Dat hett Viz-Kanzler Robert Habeck hier in de Stadt güstern mit Vertreders ut Kanada so afsnackt. De Wirtschapp-Ministersch vun Hamborg Melanie Leonhard seggt, dat is’n wichtige Etapp un hölpt, dat Hamborg op de Landkort to sehn is, as wichtig Drehkrüüz för dat Inföhren vun nawassen Engerie. In dree Johr schall dat losgahn mit dat Waterstoff-Utföhrn vun Kanada.

