Stand: 19.03.2024 10:15 Uhr Füer in Neefeld

Ween en Strohdackhuus brennt, is dat jümmers’n groden Füerwehrinsatz. Dat is ok güstern in Neefeld so west. Hunnertteihn Füerwehrlüüd sünd siet güstern Avend dor an’t Hölpen west. Dat Utkriegen vun dat Füer weer nich so enfach. De Füerwehr müsste ok Water ut dicht bi liggen Löschwater-Dieken afpumpen. Een Fomilie, wo veer Lüüd mit tohüürt, kunn sik ut dat Huus redden, ahn dat se to Schaden kamen is. In dat Huus kann’n opstunns nich mehr in wahnen. Woso dat to brennen anfungen hett, weet wi noch nich.

