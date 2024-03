Stand: 19.03.2024 10:15 Uhr Arme Lüüd

Op de een Hand is Düütschland en rieket Land, op de anner Hand gifft dat vele arme Minschen. Dat bekrittelt nu de Europaraat un verlangt vun de Bunnsregeren, dat se mit mehr Knööv un Kraasch gegen Armoot angeiht. As Bispeele seggt de Europaraat, dat dat in Düütschland nich noog Wahnungen gifft un jümmer mehr Minschen ahn Dack över den Kopp leevt. Doröver rut bekrittelt se, dat de Regeren in de Corona-Pandemie faken översehn hett, wat Kinners un jung Lüüd bruukt.

