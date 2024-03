Stand: 19.03.2024 10:15 Uhr Biden un Netanjahu

Se hebbt na good een Maand wedder mitenanner telefonert: US-Presedent Joe Biden un de Ministerpresedent vun Israel Benjamin Netanjahu. Dat Snacken hett sik dorüm dreiht, wat Israel an Bodenoffensiv in de Stadt Rafah in den Gazastriepen plaant. Biden seggt, düsse Plaan is verkehrt, un he makt sik dull Sorgen. Netanjahu will nu een Aforden na Washington schicken. Vertreders vun Armee, Geheemdeenste un Facklüüd för Hölpprojekte wüllt dor över dat snacken, wat viellicht annerwegens noch moeglich weer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.03.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch