Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Smachtige Kinner in Gaza

De Vereenten Natschonen wohrschaut: Se seggt, de Laag in Gaza warrt jümmer leger. Meist jedeen drüttet lütte Kind in'n Noorden vun Gaza hett veel to wenig to Eten un geiht dor meist kaputt an. Dat sünd dubbelt so veel as noch in'n Januar. Düsse Tallen kaamt vun't UN-Kinnerhölpswark Unicef. Man opstunns sünd 200 Tunnen Levensmiddel in'n Gazastriepen ankamen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch