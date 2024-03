Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt vundaag noch en beten natt mit Regen an. Dat kann an’t Wekenenn nüms bruken, dorüm treckt de ok bald wedder af un dat blifft de mehrste Tiet dröög bi bet to ölven Graad, man ok mit to’t Deel düchtigen Wind ut West bet Noordwest.

Morgen warrt dat denn recht wat gries mit enkelte Flagen, vele Wulken un bi bet to teihn Graad.

