Stand: 13.03.2024 10:15 Uhr Wat Baaslüüd verdeent

Bi de öffentlichen Bedrieven in Hamborg hebbt de Baaslüüd in’t Johr 2022 to’n gröttsten Deel mehr verdeent as de Johrn dorvör. So hett dat de Stadt künnig makt. An mehrsten hett Angela Titzrath, de Baasfro vun de HHLA kregen: mehr as een Million Euro. Dat is mehr as veermal so veel, as de Eerst Börgermester vun Hamborg, Peter Tschentscher verdeent. Allens tohoop nahmen is de Afstand twüschen dat, wat Baaslüüd un wat Mitarbeiders verdeent, man gliek bleven.

