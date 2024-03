Stand: 13.03.2024 10:15 Uhr Extreme Rechte bi de AfD

Mehr as hunnert Minschen, de as rechtsextrem gellt, warkt, as dat schient, för de Bunnsdag-Fraktschoon vun de AfD. Dat hett de Bayerische Rundfunk so rutfunnen, un dat föhrt ok to Bernd Baumann: He sitt för de Hamborger AfD in’n Bunnsdag un is parlamentarsche Geschäftsföhrer dor. Een vun sien Mitarbeidersch makt bi de Froen-Krink „Lukreta“ mit, de in de Neegde vun de as rechtsextrem anseihn Identitäre Bewegen steiht. Doröver rut moderiert Baumann sien Mitarbeidersch för den Vereen „Een Perßent“, de vun den Verfatenschutz ok as rechtsextrem anseihn warrt.

