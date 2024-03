Stand: 13.03.2024 10:15 Uhr US-Presedenten-Kannedaten

In de USA süht dat dorna ut, as würrn bi de Wahl to den ne’en Presedenten in’n Novembermaand twee bekannte Lüüd gegen’anner antreden: Joe Biden un Donald Trump. De Presedent in’t Amt un sien Wedderpart hebbt in ehr Parteien noog Stimmen tohoop, dat se dor as Kannedat antreden koent. So seggt dat weck Medien. In’n Somer hebbt Republikaners un Demokraten denn ehr Parteidaag, op de se ehrn Kannedaten för de Presedentenwahl köört.

