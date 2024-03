Stand: 11.03.2024 09:30 Uhr Keen Oscar för düütschen Film

Dat Drama "Oppenheimer" vun Christopher Nolan hett söven Oscars wunnen, dorünner ok den Pries för den besten Film. As besten Hauptdarsteller hebbt se Cillian Murphy un as beste Hauptdarstellersch Emma Stone ehrt. De britsche Produkschoon The Zone of Interest hett den Oscar för den besten internatschonalen Film kregen. Man nich een düütschen Film oder nomineerten Schauspeler hett en Pries kregen.

