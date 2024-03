Stand: 08.03.2024 09:30 Uhr Nootfallpraxis maakt de Dören dicht

De Nootfallpraxis an’t Marienkrankenhuus in Hogenfell gell bunnswiet as Vörbild för de Reform vun de Nootfallversorgen. Nu schall se de Dören dichtmaken – dat hett dat Parlament vun de Hamborger Kassendokters fastleggt. An’n Dag kemen woll blots twee bet dree Patschenten na de Nootfallpraxis hen, in de Nacht nich mal een de Stünn. Dat Konzept: Eernste Nootfäll kaamt na de Klinik. Un wenn dat nich so leeg is, denn övernimmt de Dokterpraxis, de dor anslaten is. De Verenigen vun de Kassendokters meent, düsse Opdelen is richtig, man de Praxis is woll nich an de passliche Steed in de Stadt.

