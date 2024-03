Stand: 06.03.2024 10:15 Uhr Dreckwater-Monitor för Drogen

Dat Dreckwater in Hamborg seggt veel doröver ut, wat Minschen eet un drinkt oder wecken Virus se in sik dräägt; man ok, wat för Drogen se insmiet. Dat wüllt SPD un Grööne nu nipp un nau weeten. Tohoop hebbt se en Andrag bi de Börgerschopp stellt, dorin fordert se, dat‘n dat Dreckwater jümmers un jümmers dorophen ünnersöcht, wat Drogenresten dor binnen sünd. To’t Bispeel harrn‘s in dat berlinsche Dreckwater al den höchsten Kokain-Andeel vun Düütschland nawiest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch