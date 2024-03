Stand: 04.03.2024 09:30 Uhr Maleschen mit Duven

To vele Duven, to veel Dreck: Doröver hebbt se sik in Hamborg al lang in de Hoor. Root-Gröön seggt in de Börgerschop, se wüllt sonömte Duvenschlääg an’n Hauptbahnhoff un an’n Bahnhoff Alt’na hebben. Dormit will de Regerenskoalischoon dat Problem in’n Griff kriegen. In de Duvenschlääg, dor wüllt se de meisten Eier vun de Deerten denn gegen Attrappen uttuschen.

