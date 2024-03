Stand: 02.03.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Wahnungsbo sackt af

De private Wahnungsbo in Hamborg geiht in’e Knee. Dunnersdag düsse Week snack de Verband BFW Noord vun Tahlen, de 85 Perzent wat na ünnen gahn sünd. So is dat verleden Johr blots noch bi 770 Wahnungen mit dat Boen losgahn. Dat Johr vörher sünd dat noch 5.200 ween. Wiel dat ümmer weniger Wahnungen boot warrt, drauht nu noch högere Hüern.

