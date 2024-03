Stand: 01.03.2024 09:30 Uhr UNO verlangt Opkloren

De Vereenten Natschonen verlangt, dat dor Licht in’e Saak bröcht warrt. In’n Gazastriepen sünd so as dat utsüht woll mehr as 100 Minschen üm’t Leven kamen, as se Hölpsfracht afhalen wullen. UN-Generaalsekretär Antonio Guterres verlangt, dat dat unafhängig ünnersöcht warrt. Ogentügen vertellt, israel’sche Suldoten harrn anfungen op de Lüüd, de Hölp söken deen, to scheten. En unafhängige Quell, de seggt, dat dat stimmen dee, de gifft dat dorför aver nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch