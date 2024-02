Stand: 21.02.2024 09:30 Uhr Sundheitsutschuss snackt över Cannabis

Mit dat Freegeven vun Cannabis sett sik vundaag ok de Sundheitsutschuss vun'n Bunnsdag ut'neen. Tovör harrn üm un bi 30 Wetenschoplers vun de Afornten in en open Breef verlangt, dat een noch in düsse Week verlöven deit, dat een en bestimmte Menge Cannabis hebben dröff. Anner Länner hebbt wiest, dat een nich dormit reken mutt, dat dor nu mehr Cannabis konsumeert warrt un ok nich dormit, dat denn mehr op den Swartmarkt los is. Poor vun de SPD-Afornten wüllt man gegen dat Freegeven stimmen.

