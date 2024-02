Stand: 20.02.2024 09:30 Uhr Hogen Verlust bi de HHLA

De Tallen bi de Hamborger Haven- un Logistik AG seht düütlich leger ut as tovör: Verleden Johr leeg de Överschuss blots noch bi 20 Millionen Euro. Vör verleden Johr weren dat noch knapp 100 Millionen Euro. Liggen deit dat an den Krieg in de Ukrain, de hoge Inflatschoon un de flaue Konjunktur. Alleen in’n Hamborger Haven sünd goot söss Perzent weniger Containers ümslaan worrn as in’t Vörjohr.

