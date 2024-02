Stand: 20.02.2024 09:30 Uhr Reddens-Helikopter vun’n ADAC

De Reddens-Helikopter vun’n ADAC weer in Hamborg verleden Johr weniger faken ünnerwegens. Goot 1.100 Insätz, knapp 200 weniger as in’t Vörjohr. Bi een Drüttel güng dat üm Nootfäll vun’t Hart-Krinkloop-System. Bi een Viddel sünd Minschen na en Unfall versorgt worrn. De Seilwinn is bi 85 Flöög bruukt worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch