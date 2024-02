Stand: 19.02.2024 09:30 Uhr Grote Kuntrull in Bardörp

Dat warrt ornlich bekrittelt, wat de Bunnspolizei in Bardörp maakt hett. Se hebbt vörgüstern en Regionaaltog mit hunnerte vun HSV-Fans anholen un mehrere Stunnen lang kuntrulleert. Dördörch sünd ok vele annere Töög later kamen. Sina Imhof vun de Grönen meent, dat weer nich passlich. De Linke süht dat ok meist so. Loff hett dat dorgegen vun de Düütsche Polizeiwarkschop un vun de Bunnspolizei sülvst geven. 31 Lüüd, de wohl Gewalt anwend harrn, de kunnen se tofaat kriegen.

