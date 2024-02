Stand: 17.02.2024 00:00 Uhr Düsse Week: Senaat nickt HHLA-Deelverkoop af

Nu rückt dat nöger, dat de Swiezer Rederee MSC bi’n Hamborger Havenbedriever HHLA instiegen deit. Dingsdag düsse Week hett de Senaat de Plaans hierför, de ok ümstreden sünd, afnickt. Dorna höört denn de gröttste Rederee op’e Welt knapp de halven HHLA-Andelen to. Man de EU un ok de Börgerschop mööt ok noch tostimmen. De schall sik nu de Verdrääg ankieken dröven.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

