Stand: 17.02.2024 00:00 Uhr Düsse Week: "Witte Huus" an’e Alster verköfft

Ut dat vörmalige US-Konsulat an’e Butenalster warrt en Hotel vun maakt. Dat hett dat Hamborger Avendblatt Middeweken düsse Week schreven hatt. Dorna hebbt de USA dat Huus an de Münchener Ünnernehmensgrupp Derag verköfft. Fast steiht, dat dat denkmalschuulte Huus in Tokunft den Naam "The Jeffersons" kriegen schall. In de Tiet vun‘n Nationaalsozialismus weer in dat "Witte Huus" an’e Alster bet to’t Enn vun’n Krieg de Hööftsitt vun de NSDAP in Hamborg binnen.

