Düsse Week: A7 is düt Wekenenn dicht

Stand: 17.02.2024 00:00 Uhr

De A7 is düt Wekenenn wedder fiefunföfftig Stünnen lang dicht un dor höört ok de Elvtunnel mit to. Güstern Avend Klock teihn güng dat los un drüppt de Streck twüschen Heimfeld un Volkspark in beide Richten. Grund sünd Boarbeiden an dat tokünftige Autobahnkrüüz Hamborg-Haven. En swore Stahlkonstrukschoon schall dor över de Autobahn henweg böhrt un inboot warrn. Bavento schall en Brüch för Verkehrsschiller opboot warrn. Manndagfröh Klock fief schall de Verkehr denn wedder lopen.

Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2024 | 09:30 Uhr

