Stand: 16.02.2024 09:30 Uhr Hassverbrekens warrt faken wenig to Poppier bröcht

Offers vun Hassverbrekens gaht ümmer noch blots wenig na de Polizei hen, üm dor en Straafanzeig to stellen. Dat is bi en Studie bi rutsuert, de vun‘e Polizeiakademie Hamborg un Neddersassen maakt worrn is. In mehr as achtig Perzent vun’e Fäll warrt dat nich to Poppier bröcht wenn en beleidigt, bedrauht oder lieflich angrepen warrt. So as dat in’e Studie binnenstahn deit, beleevt in Hamborg vör allen Dingen homo- oder transsexuelle Minschen Gewalt vun anner Lüüd.

