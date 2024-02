Stand: 16.02.2024 09:30 Uhr Perzess: Höört twee Keerls to de Hisbollah to?

Siet Johrteihnten al geiht de libanesische Hisbollah op Israel dal. In Düütschland gellt de Hisbollah as Terrororganisatschoon. Un deswegen staht nu af vundaag dat eerste Mal in Düütschland twee Keerls in Hamborg vör’t Brett. De Bunnsanwaltschop smitt jüm vör, dat se to en butenlännische terroristische Verenigen tohören doot. In düsse Minuten – halvig 10 – dor geiht dat mit den Perzess an dat Hanseatische Böverste Lannsgericht nu den eersten Dag mit los.

