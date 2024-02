Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Bayern München verleert gegen Lazio Rom

Bayern München hett wedder wat op'n Deckel kregen. In de Champions-League harr de Mannschop in't Achtelfinaal-Henspeel bi Lazio Rom mit en 0 to een dat Nasehn. Dat Torüchspeel in München is an'n 5. März.

