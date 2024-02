Stand: 14.02.2024 09:30 Uhr Rekordutgaven för de NATO

Donald Trump hett in'n Wahlkamp in de USA seggt, he wöör NATO-Staaten mööglicherwies nich hülpen, wenn se nich nog Geld för't Verdeffenderen utgeven. Düütschland mell de NATO nu en Rekordsumm: De Düütsche Press-Agentur dpa hett rutfunnen, dat Düütschland dat eerst Mal siet drei Johrteihnt mehr as twee Perzent vun sien Weertschopsleisten för't Verdeffenderen utgifft – so as dat in de NATO-Staaten egens ween schull. De dpa schrifft, dat de Bunnsregieren 73,4 Milliarden Dollar för't Verdeffenderen betahlt. Vundaag warrt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg de Tahlen vun all de NATO-Staaten vörstellen.

