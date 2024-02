Stand: 14.02.2024 09:30 Uhr Rekord-Schölertahl in Hamborg

Hamborgs Scholen hefft nu mehr as 265.000 Schölers – dat is en ne'n Rekord. De Schoolsenatersche Ksenija Bekeris sä, alleen de Tahl vun de Grundschölers weer in de verleden teihn Johr üm en Viddel wossen. Se wies sik seker, dat Hamborgs Scholen mit de hoge Schölertahl kloorkamen warrt – de Oppositschon geev sik in de Saak man skeptisch. De FDP harr giern, dat kloor maakt warrt, woveel Ünnerricht utfallt. De Linke sä, dat dat in de Bilden gerechter togahn mutt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch