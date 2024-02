Stand: 09.02.2024 09:30 Uhr Jede ölvte Brüch teemlich rott

Hamborgs Brüchen un Straten sünd faken in en bannig slechten Tostand. Twoors warrt instand sett, aver mächtig langsam – dat is bi en Anfraag bi rutsuert, de vun‘e CDU an den Senaat stellt worrn is. Jede ölvte Brüch is teemlich rott. Un vele Straten mööt utbetert warrn, ok hier schafft Hamborg to wenig Kilometers. Dennis Thering, de CDU-Frakschoonsböverste, meent, dat sik de Senaat nich noog üm de Autofohrers scheren deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch