Stand: 01.02.2024 09:30 Uhr Molotow dröff länger söken

Dat gifft gode Narichten för de Hamborger Musikclub-Szene: Dat Molotow hett nu 'n halvet Johr mehr Tiet, üm ne'e Rüüm för sik to finnen. Kultursenater Karsten Brosda hett in de Börgerschop seggt, disse Club kunn nu bet Johrs-Enn dor blieven, wo he is, an't Nobistor op Sankt Pauli. Mit Utnahm vun de AfD hebbt sik all Frakschonen för den Musikclub stark maakt.

