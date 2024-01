Stand: 31.01.2024 09:30 Uhr Afschuven vun Minschen

In'n Harvst harr Bunnskanzler Olaf Scholz en Offensiev to't Afschuven ankünnigt. Nu hett de Böverste vun de SPD Lars Klingbeil de Bunnslänner dorto opropen, dat se de nu ok ümsetten doot. In de "Ne'e Osnabrücker Zeitung" sä he, de Länner hebbt nu Mööglichkeiten, de se ok bruken süllt. De Bunnsdag harr vör twee Weken en Gesett verafscheedt, wat dat Afschhuven vun Minschen lichter maken sall, wenn se keen Recht hebbt to blieven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch