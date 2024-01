Stand: 25.01.2024 09:30 Uhr Gedenken an Brokstedt

Vundaag is de Messangreep in en Regionaaltoog in Sleswig-Holtseen nipp un nau een Johr her. De Gemeind Brokstedt besinnt sik hüüt op de Oppers. Tohoop mit de Familien un Frünn, Verdreders vun de Bahn un Ministerpräsident Daniel Günther. An’n 25. Januar 2023 harr en Mann in den Regionaaltoog bi Brokstedt op Fohrgäst instoken. Dorbi sünd en 17- Johr ole Deern un ehr 19-Johr olen Fründ storven. Veer annere Minschen sünd swor to Schaden kamen.

