Düsse Week: Ne’e G20-Perzess is losgahn

20.01.2024

Dunnersdag düsse Week is en ne’e G20-Perzess vör dat Hamborger Lannsgericht losgahn – meist söven Johr na dat Toppdrapen domols. Vör’t Brett staht dree Froons- un twee Mannslüüd, de domals in’n Swatten Block an’n Rondenbarg mitlopen ween schüllt. De Richtersch sä Dunnersdag, dat de Anklaagten nich bang ween müssen för hoge Strafen. Wieldat se nu al so lang dorop töven müssen, dat dat mit den Perzess losgahn dä, warrt en Straaf woll al as afseten gellen.

20.01.2024

